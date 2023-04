Virgin Orbit, do bilionário Richard Branson, declara falência após lançamento de foguete falhar

WASHINGTON POST - A empresa de foguetes do bilionário Richard Branson, a Virgin Orbit, anunciou nesta terça-feira, 4, que entrou com pedido de falência, em meio a um problema de falta de capital que a forçou a congelar as operações e demitir a maior parte de sua equipe na semana passada.

A empresa disse em um comunicado que entrou com pedido de falência no tribunal de Delaware e que buscará um comprador para seus negócios.

“Embora tenhamos feito grandes esforços para resolver nossa situação financeira e garantir financiamento adicional, em última análise, devemos fazer o que é melhor para o negócio”, disse o CEO Dan Hart no comunicado. “Nesta fase, acreditamos que o processo de falência representa o melhor caminho a seguir para identificar e finalizar uma venda eficiente e maximizadora de valor.”

O bilionário Richard Branson, fundador da Virgin Orbit. Foto: Joe Skipper/Reuters

Branson fundou a Orbit em 2017 como uma empresa irmã de sua maior empresa de voos espaciais, a Virgin Galactic. Ele alcançou um sucesso inicial em 2021, quando colocou um foguete em órbita, partindo da Califórnia. Mas, no início de janeiro, sua primeira tentativa de lançamento orbital do Reino Unido falhou, com a empresa relatando um desligamento prematuro.

A Virgin Investments Limited fornecerá US$ 31,6 milhões em financiamento de “devedor em posse”, aguardando a aprovação do Tribunal de Falências de Delaware, para permitir que a Virgin Orbit continue operando enquanto procura um comprador, disse a Virgin Orbit.