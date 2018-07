Ação desarticula esquema de tráfico no interior de SP A Polícia Civil e a Polícia Federal de Bauru (SP) desarticularam um esquema de tráfico de drogas que eram trazidas do Mato Grosso do Sul para comercialização no Estado de São Paulo. O esquema era investigado havia um ano, período em que a Polícia Civil prendeu 14 pessoas e apreendeu 1,3 tonelada de maconha e 50,5 quilos de cocaína, em Bauru e em cidades do Mato Grosso do Sul.