Acidente na Fernão Dias complica vida do motorista

Na federal Regis Bittencourt (BR-116), que interliga a capital paulista ao Sul do País, o motorista enfrenta um quilômetro de congestionamento na Serra do Cafezal, sentido São Paulo, do km 358 ao 357. No sentido Curitiba, o tráfego segue normal.

Na Federal Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, as condições de tráfego é boa nos dois sentido, segundo informações da Concessionária Nova Dutra.

Nas estaduais, a Castello Branco opera com tráfego bom no trecho entre Itu e Itapevi nos dois sentidos, de acordo com a concessionária Via Oeste. A Raposo Tavares oferece boas condições de trânsito nos dois sentidos no trecho entre Cotia e Araçoiaba da Serra, na região de Sorocaba. Sinal verde também para os motoristas que trafegam pelas estradas do sistema Anhanguera-Bandeirantes nos dois sentidos.

Bom trânsito também para o motorista que acessa as vias Anchieta, Imigrantes e Cônego Domenico, também conhecida como Piaçaquera-Guarujá, informa a Ecovias.