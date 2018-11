Acidentes de trânsito deixam mais 2 mortos em SP

A força do choque partiu o veículo em dois. A metade de trás ficou presa no poste e os três passageiros do banco traseiro - dois homens e uma mulher - foram resgatados com vida. A parte da frente do veículo foi parar quinze metros à frente, dentro de um posto de gasolina. O motorista e uma passageira morreram na hora.

Amigos das vítimas que estavam em outro carro relataram à polícia que todos voltavam de uma festa no momento do acidente. Segundo testemunhas, o carro vinha em alta velocidade e rodou várias vezes na pista molhada antes de atingir o poste. O velocímetro do Ford Fiesta ficou travado em 110 km/h. Na Avenida Robert Kennedy, a velocidade máxima permitida é de 60 km/h. O acidente foi registrado no 102º DP.

Em outro acidente, na noite de ontem, um motorista morreu e um passageiro ficou ferido num choque entre dois ônibus urbanos da Via Sul no cruzamento da Avenida Paes de Barros com a Rua Capitão Pacheco e Chaves, na Mooca, zona leste da cidade. Testemunhas disseram ao policiamento que um dos coletivos não teria respeitado o semáforo.