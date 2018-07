Acusada de matar marido a facadas se apresenta no RJ Alessandra Ramalho D''Ávila Nunes, acusada da morte do marido, o empresário Renato Biasoto Mano Júnior, apresentou-se no início da tarde de hoje à juíza Roberta Barrouin Carvalho de Souza, em exercício no 3º Tribunal do Júri da capital, no Fórum Central do Rio de janeiro. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Alessandra chegou por volta das 12 horas e, acompanhada do advogado Mário de Oliveira Filho, foi notificada da ação penal movida pelo Ministério Público Estadual e foi citada para apresentar sua defesa prévia em dez dias. O passaporte foi entregue e ficará retido.