Adolescente morre queimada no Rio Uma adolescente de 16 anos morreu queimada hoje embaixo do Viaduto dos Marinheiros, na zona norte do Rio de Janeiro. Outro menor que também estava no local sofreu queimaduras em praticamente todo o corpo e foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar. O delegado Sandro Caldeira, da 20ª delegacia de Polícia, de Vila Isabel, afirmou que os adolescentes seriam moradores de rua. Ele contou ainda que um outro morador de rua acusado de atear fogo nos dois foi preso. Por enquanto, não há informações sobre o motivo do crime.