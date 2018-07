Anistia Internacional divulga análise sobre atos na Copa A Anistia Internacional, organização internacional de defesa dos direitos humanos, divulgou nesta terça-feira, dia 1º, um balanço parcial sobre os protestos e a repressão policial no Brasil durante a Copa do Mundo. O relatório descreve oito casos de repressão a manifestantes, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife. Também são relatados casos de violência e cerceamento ao trabalho de sete jornalistas, em São Paulo, no Rio e em Belo Horizonte - e o uso de armas de fogo por policiais em São Paulo e no Rio.