ANP vê mistura maior de etanol na gasolina só em 2013 Um aumento na mistura de etanol na gasolina neste ano é improvável devido à baixa oferta do biocombustível no mercado brasileiro, mas para o ano que vem haveria espaço para tal alteração, considerando uma expectativa de produção maior, disse nesta quinta-feira o diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Allan Kardec.