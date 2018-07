Apreendida ambulância que transportava lixo no SE

O veículo foi abordado no km 83 da rodovia. Durante a fiscalização, os agentes descobriram que no local onde deveriam ser transportados pacientes, havia sacos plásticos e caixas com lixo hospitalar.

Segundo informações do condutor, a ambulância é terceirizada e presta serviço para as prefeituras dos municípios de Rosário do Catete, São Cristóvão e Maruim. Ele disse que o lixo dentro do veículo foi recolhido de postos de saúde na cidade de São Cristóvão. O motorista ainda seguiria para Rosário de Catete, onde recolheria mais lixo. Depois, o material seria descartado em lixões de São Cristóvão ou no bairro Santa Maria, em Aracaju.

Além de transportar irregularmente produtos perigosos (infecto-contagiosos), o motorista não possuía o curso Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP). A empresa responsável pelo transporte enviou ao posto PRF um representante que se prontificou a contratar outra empresa que atenda todos os requisitos para o recolhimento e descarte do material.

Uma equipe da Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA) foi acionada para a constatação do crime ambiental.