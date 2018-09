A edição desta semana do Arte em Revista traz a mostra de um museu de Paris sobre a cidade romana de Pompeia, em cartaz até fevereiro de 2012.

A exposição mostra como os cidadãos viviam na cidade dois mil anos atrás, antes da erupção do vulcão Vesúvio que destruiu o lugar.

No Marrocos, o festival internacional do cinema de Mulheres apresenta filmes de Burkina Faso, Marrocos, Egito e países da África sub-saariana.

A abertura do evento ficou por conta de The Source, de Radu Mihaileanu, uma história passada no Marrocos sobre camponesas que fazem greve de sexo até conseguirem obrigar os maridos acabarem com a obrigação diária de uma longa caminhada para buscar água. Em Moscou, a quarta bienal reúne arte contemporânea de vanguarda e, segundo os organizadores, aponta os rumos da arte no Oriente.

A mostra costuma reunir nomes consagrados ao lado de novos talentos. Neste ano, mais de 80 artistas de 20 países participam do evento.

A tecnologia é tema de várias obras.

E 60 rinocerontes em tamanho natural, mas em cores berrantes mudaram a cara de algumas cidades de São Paulo.

E 60 rinocerontes em tamanho natural, mas em cores berrantes mudaram a cara de algumas cidades de São Paulo.

Os animais fabricados com fibra de vidro foram criados por artistas brasileiros, e a ideia é que mudem de lugar a cada cinco dias.