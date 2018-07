Associação de emissoras repudia atos contra Globo

O texto destaca que as manifestações em frente à casa do governador Sérgio Cabral Filho (PMDB) acabaram em vandalismo na sede da emissora, localizada no bairro do Leblon. Cita ainda que "foram lançadas pedras e coquetéis molotov contra a fachada do prédio, que teve vários vidros quebrados" e que "no mesmo ato, um carro de reportagem do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) foi pichado pelos manifestantes".

A Abert é uma organização fundada em 1962, que representa 3 mil emissoras privadas de rádio e televisão no País, e tem por missão a defesa da vigência da liberdade de expressão em todas as formas. Mais cedo, Cabral classificou de "afronta ao Estado Democrático de Direito" a depredação que aconteceu pelas ruas do Leblon e Ipanema, na zona sul da capital fluminense.

Em comunicado, ele afirmou que o governo do Rio reitera a posição de garantir, por meio das forças de Segurança Pública, não só o direito à livre-manifestação, como também o de ir e vir e à proteção ao patrimônio público e privado. Agências bancárias, lojas e pelo menos uma banca de jornais foram alvos de depredação e barricadas foram montadas com lixo incendiado.