Atropelamentos deixam 2 mortos em São Paulo

Um pedestre, que não portava documentos, foi atingido, às 23h15, por um ônibus da Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU) na Rua Pietro Giannocaro, via que faz a ligação entre a pista local da Marginal do Tietê no sentido Penha e a Avenida Cruzeiro do Sul, no Bom Retiro, região central da cidade. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial.

Por volta da 1 hora, um ciclista de cerca de 40 anos, ainda não identificado, foi atropelado por um veículo de passeio que trafegava no sentido centro da Avenida Professor Abraão de Moraes junto à Rua Ibirarema, no Bosque da Saúde, zona sul de São Paulo. O motorista, segundo a polícia, ficou no local para prestar socorro, mas a vítima morreu antes da chegada dos bombeiros. O caso foi registrado no 16º Distrito Policial, de Vila Clementino.