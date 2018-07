Balança tem superávit comercial de US$411 mi na 2o semana do mês A balança comercial brasileira encerrou a segunda semana do mês com um superávit de 411 milhões de dólares, elevando para 540 milhões de dólares o saldo acumulado no mês, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nesta segunda-feira. Entre os dias 6 e 12 de outubro, as exportações somaram 4,287 bilhões de dólares, enquanto as importações totalizaram 3,876 bilhões de dólares. Na primeira semana de outubro, com apenas três dias úteis, a balança registrou superávit de 129 milhões de dólares. No acumulado do ano, o saldo da balança está superavitário em 20,196 bilhões de dólares. Analistas apostam que a balança comercial vai encerrar o ano com um superávit de 23,88 bilhões de dólares, de acordo com pesquisa semanal do Banco Central. (Reportagem de Renato Andrade)