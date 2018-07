Bandidos queimam ônibus e atacam base da PM em Diadema

A primeira ação ocorreu à 0h05 na esquina entre as avenidas dos Signos e Afonso Monteiro da Cruz, no Parque Real, próximo ao limite com a capital paulista. Dois homens armados, aproveitando a parada do ônibus para pegar um passageiro, aproximaram-se do coletivo, da Viação Benfica, que fazia a linha 21DP (Terminal Diadema - Terminal Piraporinha), e obrigaram o motorista a pará-lo.

O condutor, a cobradora e o passageiro, que já havia entrado, foram obrigados a descer e assistiram a dupla incendiar o veículo utilizando gasolina que estava em um galão de 5 litros. O motorista acredita que o desconhecido que deu sinal e entrou no coletivo seja comparsa da dupla e passou-se por passageiro apenas para forçar o ônibus a parar no ponto. O caso, segundo a PM, seria registrado no 1º Distrito Policial da cidade. Ninguém ficou ferido ou foi preso.

Quase meia hora depois, dois homens incendiaram um Fiat Uno e empurraram o veículo, ainda em chamas, em direção a uma base móvel da 3ª Companhia do 24º Batalhão instalada na esquina da Rua José Bonifácio com a Avenida Nossa Senhora das Graças, no bairro Serraria. O Fiat acabou batendo contra um segundo veículo a caminho da base e não chegou a atingir o posto policial nem as viaturas da PM que estavam reunidas próximo à base.

Os PMs ainda correram em direção aos suspeitos, que não foram detidos. Um segurança de rua que testemunhou o ocorrido afirmou que ouviu disparos de arma de fogo no momento em que os policiais tentavam alcançar os criminosos. O caso seria encaminhado para o 3º Distrito Policial da cidade segundo a PM.