SÃO PAULO - Na manhã desta terça-feira, 18, foi realizada uma corrida entre um barco e um carro em São Paulo. A prova foi feita entre a ponte das Bandeiras, na marginal Tietê, e o Cebolão, complexo viário na região do encontro dos rios Tietê e Pinheiros.

Em um percurso de cerca de 12 km no horário de pico de trânsito, o barco chegou em 12,28 minutos. O carro levou mais do que o dobro do tempo - 29,58 minutos - para finalizar o trajeto.