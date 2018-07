Bondinho volta a funcionar no Rio após morte de turista O bonde que liga o centro do Rio ao bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, voltou a funcionar normalmente neste sábado, dia 25. Ontem, o turista francês Charles Damien Pierson, de 24 anos, morreu ao cair do bondinho. Ele viajava no estribo, do lado de fora do veículo, e perdeu o equilíbrio ao inclinar o corpo para tirar uma fotografia no momento em que o veículo trafegava sobre os Arcos da Lapa, a 17,6 metros de altura.