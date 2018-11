Caixa libera FGTS para atingidos por chuva no Rio A Caixa Econômica Federal (CEF) confirmou hoje que vai liberar prioritariamente o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para as famílias atingidas pelas chuvas no Estado do Rio de Janeiro. O valor a ser liberado para cada trabalhador é limitado ao saldo existente na sua conta vinculada ou, no máximo, a R$ 4.650. Além disso, a CEF informou que as famílias atingidas pelas enchentes também terão prioridade nos projetos do Programa Minha Casa, Minha Vida.