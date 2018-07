Carlsberg é investigada por autoridade alemã anticartel

A revista semanal alemã Focus publicou que a Carlsberg, a rival Anheuser Busch InBev e alguns competidores locais podem enfrentar multas que totalizam centenas de milhões de euros.

Ainda segundo a publicação, as companhias sob investigação controlam quase metade do mercado de cerveja na Alemanha e foram acusadas de inflar artificialmente os preços de cerca de 24 marcas da bebida.

A Carlsberg confirmou que está sendo investigada pelo órgão alemão anticartel, mas se negou a fornecer mais informações. Uma porta-voz do escritório federal anticartel na Alemanha disse que uma investigação de cervejarias está sendo conduzida desde setembro de 2011, mas não nomeou as empresas envolvidas.

De acordo com a revista, as companhias em investigação incluem Anheuser Bush InBev, Carlsberg, a varejista alemã Oetker e as cervejarias alemãs Warsteiner, Krombacher, Erdinger e Bitburger.

A Warsteiner e a Bitburger confirmaram estarem sob investigação, mas não quiseram comentar o assunto.

Anheuser Busch InBev e Oetker também se negaram a comentar, enquanto representantes da Krombacher e da Erdinger não estavam imediatamente disponíveis.

(Por Mette Fraende)