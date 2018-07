Carro voa 35 metros e aterrissa em teto de igreja alemã

Um automóvel Skoda Octavia voou cerca de 35 metros e aterrissou no teto de uma igreja, a sete metros de altura, na cidade de Limbach-Oberfrohna, no leste da Alemanha. O motorista de 23 anos não conseguiu fazer uma curva e passou em alta velocidade por um pequeno morro de cerca de um metro de altura. O rapaz sofreu ferimentos graves. O acidente foi testemunhado por uma patrulha da polícia, que estava parada em um cruzamento próximo. Em alta velocidade, o veículo foi projetado para o alto pelo morro, que atuou como uma rampa, e o motorista sofreu ferimentos graves. Por pouco o carro não atingiu uma árvore. As autoridades precisaram usar um guindaste para retirar o veículo do teto da igreja. O prejuízo no carro foi estimado em 10 mil euros, mas ainda não se sabe quanto vão custar os reparos no telhado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.