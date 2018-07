Chuva já provoca 12 pontos de alagamento em São Paulo As chuvas já provocam alagamentos em pelo menos doze pontos da capital paulista, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Na zona Leste, a avenida São Miguel, no cruzamento com a avenida Governador Carvalho Pinto, estava intransitável em ambos os sentidos por volta das 18h30. A avenida Antonio Estevão de Carvalho, nas proximidades da praça Divinolândia, na Penha, estava alagada, mas ainda era possível trafegar. Na zona Norte, a avenida Olavo Fontoura, próximo ao Anhembi, estava intransitável também em ambos os sentidos. Na região central, a situação na avenida Santos Dumont, no cruzamento com a Avenida do Estado, era problemática, assim como o cruzamento entre as avenidas 23 de Maio e a Nove de Julho. Em razão da chuva, a Marginal Tietê tinha 12 quilômetros de congestionamento no sentido Castello Branco-Ayrton Senna no começo da noite.