Colisão entre ônibus deixa 22 feridos no Rio São Paulo, 10 - Uma colisão entre dois ônibus deixou 22 pessoas feridas, entre elas duas gravemente, na manhã desta terça-feira, 10, no bairro Jacaré, no subúrbio do Rio. O acidente aconteceu por volta das 6 horas, na Avenida Dom Hélder Câmara, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Entre as 22 vítimas, 16 são homens e seis são mulheres. Os feridos foram encaminhados para os hospitais Getúlio Vargas, na Penha, Salgado Filho, no Meier, Souza Aguiar, Geral de Bonsucesso, no subúrbio, e Andaraí.