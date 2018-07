Concurso premia melhor cantada por assobio

Uma cidade da Irlanda do Norte parou, na quarta-feira, para realizar o primeiro campeonato de assobios "de paquera" do país.

Além de disparar o melhor '"fiu-fiu" diante de um desfile de mulheres, os candidatos tiveram que se vestir como pedreiros, com direito a macacão e capacete.

"Estamos aqui por causa das lindas mulheres", brincou um dos participantes, Jimmy McKenna. "O assobio sai naturalmente."

Outro competidor, Conal O'Hanlon, de 73 anos, disse que nunca deixou de assobiar para mulheres bonitas. "Estou sempre de olho nelas", contou.

'Devoto'

O concurso fez parte do Festival Lady of the Lake, organizado na cidade de Irvinestown.

Ele foi criado pelo organizador do festival, Joe Mahon, que se diz um "devoto do fiu-fiu".

"Foi assim que conheci minha mulher, há 23 anos", contou. "Eu assobiei para ela e estamos juntos desde então."

Mahon negou ter recebido reclamações, mesmo com a natureza "politicamente incorreta" do evento.

Ele também foi o responsável pela escolha do vencedor do concurso.

O título ficou com o açougueiro Stephen Millar, de 28 anos.

"Eu assobio para qualquer garota desde que tinha 16 anos", disse. "Agora sou casado. E, claro, foi no assobio que ganhei minha mulher."