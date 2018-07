Cumbica tem menos de 10% de voos atrasados

Já nos aeroportos administrados pela Infraero, nesta sexta-feira, até as 19h, dos 1.650 voos domésticos programados 227 (ou 13,8%) decolaram com atraso e 125 (7,6%) foram cancelados. Na última hora - das 18h às 19h - são sete (ou 0,4% do total) os que têm atraso.

O maior porcentual de atraso nos voos domésticos continua sendo registrado no aeroporto de Santos Dumont (RJ). Até as 19h, dos 132 voos programados, 43, ou 32,6% do total, decolaram depois do horário e 37, ou 28%, foram cancelados. Na última hora, apenas uma partida estava fora de seu horário.

Os voos internacionais registram 12%, ou seis voos de um total de 50, com atrasos até as 19h e um cancelamento. Na última hora, somente uma partida estava com atraso.