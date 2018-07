Dado Dolabella é condenado por injúria e dano O ator Dado Dolabella foi condenado a 2 meses e 15 dias de prisão pelos crimes de injúria e dano, por ter xingado a ex-mulher Viviane Sarahyba e escrito palavras ofensivas na lataria do carro dela. O crime ocorreu nos dias 26 e 29 de dezembro de 2010 em frente à casa onde Viviane vivia, no Itanhangá, na zona sul do Rio. A condenação foi decidida pela juíza Ana Paula Laviola de Freitas, do 3º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no Rio de Janeiro. Cabe recurso em segunda instância.