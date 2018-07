Dia amanhece com chuva leve na capital paulista

Hoje também ocorrerão pancadas de chuva em grande parte do País. No interior do Nordeste, leste do Mato Grosso, centro-oeste de Goiás, sul de Minas Gerais e do Espírito Santo haverá pancada de chuva de forma mais fraca e isolada.

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), no leste entre Alagoas e Recôncavo Baiano o tempo estará instável, com aberturas de sol e chuva a qualquer hora. O sol aparecerá no sudeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, norte de Minas, do Espírito Santo e interior da Bahia.