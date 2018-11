Dia da Terra, criado por americanos, não é data forte no Brasil Os americanos comemoram o Dia da Terra com entusiasmo. As cidades abrigam eventos "verdes", as empresas fazem publicidade com foco na data, a TV recheia sua programação com documentários ambientais. A data foi criada naquele país em 1970, quando o senador Gaylord Nelson convocou o primeiro protesto nacional contra a poluição das indústrias. Foi só a partir de 1990 que outros países passaram a celebrar a data.