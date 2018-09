Dia será de tempo nublado em grande parte do País

Na maior parte da Região Norte, o sol também aparecerá, mas ocorrerão pancadas de chuva a qualquer hora do dia. No centro sul do Brasil, há possibilidade de pancadas de chuva no sul de Goiás e no Triângulo Mineiro. No leste de Santa Catarina, as chuvas ocorrerão de maneira fraca e isolada, e no nordeste do Rio Grande do Sul e centro-oeste de Santa Catarina e Paraná, o dia será nublado.

Dia com variação de nebulosidade no leste de Minas, Espírito Santo e centro-leste do Nordeste.

Nas demais áreas do País, predomínio de sol. A umidade relativa do ar estará abaixo dos 30% no centro do país.