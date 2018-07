Dilma diz que RS terá ajuda de R$ 162 mi A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, anunciou ontem, em Porto Alegre, a liberação de R$ 162 milhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul, devastado por uma sequência de tempestades. O prejuízo chega a R$ 1 bilhão. Oito pessoas morreram, 81 municípios decretaram situação de emergência e mais de 20 mil pessoas deixaram suas casas desde o início do mês. Além disso, o governo federal promete R$ 50 milhões para a saúde, R$ 12 milhões para a educação e benefícios à agricultura.