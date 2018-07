Dilma retorna a Brasília após passagem por Santa Maria A presidente Dilma Rousseff já deixou o Rio Grande do Sul e, neste momento, está voltando para Brasília, segundo informou há pouco a Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto. Dilma veio diretamente do Chile esta manhã para a cidade de Santa Maria (RS) para encontro com autoridades locais e ministros após o incêndio, nesta madrugada na boate Kiss, que matou 232 pessoas. Dilma também prestou solidariedade às famílias das vítimas que estavam no Centro Desportivo Municipal, para onde foram levados os corpos para identificação.