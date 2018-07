Dois adolescentes e adulto assaltam fast-food no ABC Três assaltantes, entre eles dois adolescentes, foram localizados pela Polícia Militar, no início desta madrugada, em São Caetano do Sul, no ABC, após assaltarem uma loja do Habib''s localizada na Avenida Dom Pedro II, no Jardim Santo André, em Santo André, cidade vizinha.