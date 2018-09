Dunga deixa estrelas no banco contra o Canadá O amistoso de hoje com o Canadá, às 19h30 de Seattle (23h30 de Brasília), é mesmo um teste para as partidas contra Argentina e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa de 2010. Apesar da fragilidade do adversário, 62º no ranking da Fifa, Dunga vai escalar um time ?pegador?, deixando Adriano e Alexandre Pato na reserva. O técnico quer dar ritmo de jogo a um grupo cansado. ?Muitos estão parados já há dez dias, em fim de temporada, e nosso foco são as Eliminatórias", disse o técnico. ?Vou colocar todo mundo pra jogar. É importante recuperar a parte física para chegarmos inteiros nos jogos contra Argentina e Paraguai.? Seu meio-de-campo hoje terá Josué, Mineiro, Diego e Júlio Baptista. Na frente, Robinho e Luís Fabiano. ?Quero privilegiar o grupo que já vem jogando comigo há algum tempo?, explicou Dunga, eternamente grato aos jogadores que o ajudaram a conquistar a Copa América do ano passado. Isso significa que jogadores como Gilberto, Josué e Mineiro, que tiveram temporadas longe de serem brilhantes, começam o jogo como titulares. ?Temos tempo para pensar na Olimpíada?, afirmou Dunga, que trouxe só cinco jogadores com menos de 23 anos (todos reservas) para os Estados Unidos. O volante Gilberto Silva e o meia Anderson, com problemas para tirar o visto de entrada nos Estados Unidos, vão se juntar à delegação só na segunda-feira, já em Boston, para enfrentar a Venezuela no dia 6. A partida de hoje representa um tabu para a seleção. O Canadá é uma das duas equipes que nunca perderam um jogo para o Brasil. A outra é a Noruega. Nas duas vezes em que Brasil e Canadá se enfrentaram com seus times principais foram dois empates: 1 a 1 em 1994 (amistoso no Canadá, com Dunga em campo) e 0 a 0 na Copa das Confederações de 2001 (no Japão). Dunga jogou também contra os canadenses nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984 - empate em 1 a 1. ?O Canadá tem um futebol aplicado tecnicamente, de muita força.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.