Ecovias prepara operação descida para o feriado

A contagem dos carros começa à 0h desta quarta, devendo se estender até as 24 horas de domingo. A Operação Descida será iniciada às 13 horas desta quarta-feira, com sete faixas funcionando no sentido do litoral e três faixas no sentido de São Paulo. Durante a operação, a pista norte da Anchieta, que normalmente é destinada ao tráfego no sentido da capital, será invertida, sendo utilizada para a descida.

Na quarta-feira entra em vigor, novamente, das 6 às 17h59, a Operação Descida. Para facilitar o retorno a São Paulo, das 16 horas do sábado até a 1 hora de domingo, a Ecovias implanta a Operação Subida 2x8. Neste período, a descida será realizada apenas pela pista sul da Anchieta, num total de duas faixas, e subida pelas duas pistas da Rodovia dos Imigrantes e a pista norte da Anchieta - totalizando oito faixas com destino à capital.

Reforço.

No decorrer do feriado, a concessionária vai, trabalhar, diariamente, com 187 profissionais e 58 viaturas, incluindo guinchos e ambulâncias para eventuais resgates.