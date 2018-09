Eletrobrás: engenheiro de usina é ferido em evento no PA A Eletrobrás divulgou nota informando que o engenheiro Paulo Fernando Rezende, coordenador dos estudos para a construção da hidrelétrica de Belo Monte, foi ferido hoje à tarde durante manifestação em Altamira (PA). O evento foi organizada pela Arquidiocese de Altamira, Instituto Sócioambiental (ISA) e por várias outras organizações não governamentais. Ainda segundo a nota, o engenheiro já teve atendimento médico e, agora, estão sendo feitos os registros policiais necessários. A Eletrobrás informou que o técnico foi a Altamira convidado pelos organizadores do evento para apresentar os estudos que estão sendo feitos sobre o aproveitamento hidrelétrico de Belo Monte. "A Diretoria Executiva da Eletrobrás manifesta sua indignação diante do ocorrido e afirma que tomará todas as providências necessárias para que os responsáveis pela agressão sejam punidos", finaliza a nota.