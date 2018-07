Em liberdade, turistas inglesas não podem deixar o País

Isso significa que as inglesas continuam em liberdade no Brasil até cumprirem a condenação - concedida ontem pela 27ª Vara Criminal do Rio - de um ano e quatro meses de reclusão pelos crimes de falsidade ideológica e tentativa de estelionato, e um mês de detenção pelo delito de falsa comunicação de crime. A condenação foi substituída por 8 meses e meio de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, mais pagamento de multa de 26 salários mínimos.

O Tribunal de Justiça do Rio informou que as inglesas, graduadas em Direito, podem recorrer da sentença até a próxima segunda-feira. Rebecca e Shanti foram presas no dia 26 de julho, após registrarem ocorrência de falso furto de bagagem, que alegaram ter ocorrido em uma viagem de Foz do Iguaçu até o Rio de Janeiro. O objetivo das britânicas era receber o seguro das bagagens.