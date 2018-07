Emissão de passaporte volta ao normal, informa PF A Polícia Federal (PF) informou hoje que o Sistema para Emissão de Passaportes está funcionando normalmente em todo o País. Segundo a corporação, desde a segunda-feira, a emissão e a retirada do documento estavam suspensas em decorrência de falhas no fornecimento de energia do prédio, em Brasília, que abriga os servidores de todos os sistemas da instituição.