Engavetamento na BR-242 deixa sete mortos na Bahia

Um engavetamento na BR-242, perto do entroncamento para Boa Vista do Tupim, cerca de 280 quilômetros a oeste de Salvador, deixou pelo menos sete mortos e quatro feridos - todos em estado grave - no fim da manhã de desta quinta-feira, 7. O acidente envolveu dois caminhões, duas picapes e um carro. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, as vítimas ainda não foram identificadas e os feridos foram encaminhados para hospitais da região. A rodovia, que liga a BR-116 ao extremo oeste baiano, está interditada, nos dois sentidos. Ainda não se sabe a causa do acidente.