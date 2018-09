Escocês põe papagaio à venda e dá casa de brinde

O dono de um papagaio na Escócia está vendendo o que pode ser o bichinho de estimação mais caro do mundo. Chev, um papagaio de penas multicoloridas e que vive com o seu dono, Jim Gallagher, de 54 anos, em Airdrie, no centro-sul do país, vai passar para as mãos de quem oferecer mais de 179 mil libras esterlinas (o equivalente a cerca de US$ 284 mil). Mas o comprador também vai levar de brinde a casa de três dormitórios de Jim. Ele teve a idéia de vender a ave com a casa para conseguir dinheiro para emigrar para a França ou a Espanha. Jim Gallagher disse à BBC: "Eu acho que estou oferecendo uma barganha muito boa." O encanador autônomo disse que decidiu vender tudo e ir embora com a filha, Karen, de 27 anos, depois da morte de seu filho, Mark, de 31 anos, em conseqüência de um ataque de asma. "O meu filho era o meu melhor amigo, nós faziamos tudo juntos. A casa me lembra dele. Tem tantas lembranças boas mas é hora de ir para a frente", disse Jim. A idéia de vender o papagio e dar o imóvel para quem a comprar foi de Mark, disse Jim. "Nós estávamos em Sevilha para a final da Copa da Uefa há uns anos e quando nós tentamos comprar os ingressos na internet as pessoas estavam vendendo um cachecol (com o símbolo do time) com a entrada para o jogo de brinde", afirmou. "Mark achou que a novidade poderia funcionar com Chev." E Jim disse que já apareceram interessados. "Uma mulher telefonou dizendo que gostaria de comprar o papagio mas que não estava interessada na casa", afirmou. "Mas ela vivia em um apartamento e Chev precisa de espaço para voar." O encanador escocês reconhece que pode ter saudades do papagaio e faz questão de que cudem bem dele, mas ele está convicto de suas prioridades. "Se alguém fizer uma oferta pela casa mas não quiser a ave, eu não vou dizer não." "Eu já tenho uma ou duas pessoas de reserva para cuidar dele assim que a casa for vendida", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.