Espetáculo de fogos em Dubai foi 'visto do espaço'

Um show de fogos de artifício, que segundo organizadores pôde ser visto do espaço, marcou a inauguração de um novo resort em Dubai. Foto: AP O hotel Atlantis, de 1,5 bilhão de dólares, foi construído em uma ilha artificial que tem o farmato de uma palmeira, na costa do Golfo. A diária no quarto mais simples no hotel pode custar o equivalente a mil reais, e a diária na suite principal custa em torno de R$ 60 mil. Foto: AP Duas mil celebridades incluindo Robert De Niro, Denzel Washington e Janet Jackson estavam presentes na festa, que custou em torno de 20 milhões de dólares e teve também um show da cantora Kylie Minogue. De acordo com os organizadores, o show de fogos teria sido mais de 5 vezes maior do que a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Pequim. Foto: AP BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.