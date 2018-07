Estátua do Cristo Redentor começa a ser reformada A estátua do Cristo Redentor, na zona sul do Rio, começou nesta terça-feira, 21, a receber uma reforma que vai restaurar pequenos danos causados por raios que atingiram a peça e aumentar a abrangência dos para-raios de que o monumento dispõe. A visitação não será interrompida, uma vez que o trabalho será feito fora do horário de acesso público ao monumento. Durante um temporal que atingiu a capital fluminense na quinta-feira, 16, pelo menos um raio atingiu o Cristo e causou danos num dos dedos da mão direita da estátua e numa placa com informações históricas sobre a construção. Outro dedo e a cabeça da estátua já apresentavam pequenos danos.