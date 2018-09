Excesso de carros prejudica tráfego nas estradas de SP O excesso de veículos complicava o retorno do interior e do litoral paulista para a capital, no início da noite de hoje. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista deparava-se com trânsito ruim na altura do quilômetro 92 da Rodovia Mogi-Bertioga, em Bertioga, e do quilômetro 292 da Padre Manoel da Nóbrega, na Praia Grande. Nas vias Oswaldo Cruz e Tamoios o movimento era intenso, mas sem pontos de parada. O Sistema Anchieta-Imigrantes apresentava morosidade principalmente nas imediações dos pedágios e no trecho de serra. Até as 18 horas, dos 172 mil veículos que usaram as estradas para ir ao litoral neste fim de semana, 122 mil haviam retornado, sendo 7.939 deles na última hora. Desde as 15h30, o sistema opera no esquema 2 por 8, no qual as duas pistas da Imigrantes e a norte da Anchieta dão acesso à capital e a sul da Anchieta, à Baixada Santista. A Presidente Dutra estava congestionada em dois trechos: do quilômetro 152 ao 155, em São José dos Campos; e entre os quilômetros 197 e 208, em Arujá. Na Castelo Branco, a fila de engarrafamento estendia-se do quilômetro 30 ao 34, em Itapevi. Nas vias Ayrton Senna, Anhangüera, Bandeirantes, Fernão Dias, Raposo Tavares e Régis Bittencourt, a circulação era normal. Segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves nas últimas horas.