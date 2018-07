Exposição de Anish Kapoor abre em Londres

Começa no próximo dia 26 de setembro uma exposição solo do artista plástico Anish Kapoor na Royal Academy of Arts, em Londres.

A exposição será uma retrospectiva da obra do artista, e também mostrará novos trabalhos.

Um dos destaques do show é a obra Svayambh, um bloco de trinta toneladas de cera vermelha que se move lentamente entre cinco salas, forçando sua entrada através dos arcos clássicos da galeria.

No trabalho Shooting into the Corner, um canhão é carregado em com projéteis de cera vermelha, que são lançados na parede da galeria em intervalos regulares.

Kapoor, que já foi ganhador do Turner Prize, é o primeiro artista vivo a ter um show solo na Royal Academy of Arts.