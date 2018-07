Fábrica produz mochila infantil à prova de bala

Uma fábrica em Bogotá, Colômbia, aposta nas encomendas feitas por americanos que têm crianças em idade escolar para incrementar as vendas de mochilas à prova de balas.

De acordo com o dono da empresa, os pedidos por artigos do gênero cresceram depois do massacre em uma escola no estado americano de Connecticut, quando um atirador matou 26 pessoas, 20 crianças e seis adultos, em dezembro passado.

As mortes desencadearam um debate em todo o país sobre o controle do comércio de armas.

O presidente americano, Barack Obama, prometeu apoiar medidas para proibir a venda de armas de combate.