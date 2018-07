Falha no gerador deixa hospital às escuras por 3h no RS Uma interrupção no fornecimento de energia elétrica gerou transtorno no maior hospital do litoral norte gaúcho, na manhã deste domingo. Durante três horas, médicos, enfermeiros e auxiliares do hospital de Tramandaí tiveram que manter manualmente a respiração de 11 adultos, após falha no gerador da instituição.