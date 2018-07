Falha paralisa Linha Amarela do Metrô de São Paulo

Ônibus extras foram colocados nas ruas para atender os passageiros, por meio do Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese). Além do Paese, duas linhas de ônibus foram alteradas. Uma que vai do Campo Limpo com destino ao Butantã teve seu trajeto alterado e está seguindo até a Luz, no Centro. Foi também colocada uma linha em frente à Estação Pinheiros com destino à região da Avenida Paulista.

Ainda assim, o trânsito é complicado em alguns pontos da cidade. Na Avenida Francisco Morato, na zona oeste, o trânsito é lento e os ônibus formam uma fila longa no corredor da via, que tem 1,6 km de lentidão no sentido centro. Já a Avenida Vital Brasil, onde fica a Estação Butantã, tem 1,1 km de congestionamento, também no sentido centro, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).