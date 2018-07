Fiéis aguardam oração do papa no Palácio São Joaquim De acordo com a Polícia Militar, cerca de 5 mil pessoas aguardam para assistir a oração Angelus, que o papa Francisco fará da sacada do Palácio São Joaquim na Glória, na zona sul, marcada para começar ao meio-dia. Ainda na residência oficial da Arquidiocese do Rio, o pontífice terá um encontro com menores infratores. Ele deve conversar com oito jovens detentos.