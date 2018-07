Frio pode ter matado dois homens no RS Dois homens que foram encontrados mortos durante esta semana podem ter sido vítimas do frio no Rio Grande do Sul. O primeiro, de 55 anos, foi localizado em um matagal de Panambi, no noroeste do Estado, no domingo, 21. O segundo, de 53 anos, em Sinimbu, na região central, na terça-feira, 23. Nos dois casos, a polícia não encontrou vestígios de violência e suspeita que o óbito tenha sido causado por hipotermia.