Fugitivo da polícia libera reféns no interior de Goiás

Ricardo fugia após ter se infiltrado, com mais quatro pessoas, em um posto da Polícia Militar em Santa Maria, no interior do Distrito Federal. Eles renderam 3 oficiais e tomaram duas armas calibre .40. Próximo ao local, policiais a paisana notaram a movimentação incomum e abordaram os assaltantes. Houve troca de tiros.

Os fugitivos conseguiram chegar com um carro até Valparaíso, onde foram alcançados pela PM. Um dos suspeitos foi detido e outros três fugiram. Ricardo foi o único se dirigiu a um conjunto de casas da região, onde fez os nove reféns. Ele liberou um homem e uma criança às 22h, e mais duas pessoas por volta da meia-noite, mas manteve cinco vítimas encarceradas até a polícia trazer os familiares do fugitivo para conversar com ele. Ninguém ficou ferido.