Funai divulga fotos de tribo indígena isolada no Acre A Fundação Nacional do Índio (Funai) divulgou ontem fotos aéreas feitas de membros de uma das quatro etnias de índios que vivem sem nenhum contato com a civilização. O registro virou notícia internacional. Trata-se de uma tribo do Acre, que vive na fronteira com o Peru. As fotos, feitas neste mês, foram divulgadas ontem na Europa pela entidade britânica Survival International. Em uma delas, dois indígenas apontam flechas ao avião de onde as fotos estavam sendo tiradas. Outros fugiram para a floresta ao avistar o avião. A tribo foi localizada nas cabeceiras do Igarapé Xinane, próximo ao Rio Envira. O município mais próximo é Jordão. Na Europa, chegaram a informar que a região foi localizada e a missão planejada graças aos mapas eletrônicos da Google Earth. O sertanista José Carlos dos Reis Meirelles Júnior, coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental da Funai na região e responsável pela operação, explicou que os registros feitos por satélites, como os sobrevôos e as incursões pela mata fazem parte da rotina do grupo nos levantamentos de referência de povos isolados. ?Há 20 anos observamos esses índios e já sabíamos da localização deles. Outras fotos já foram tiradas dessa maloca em outros sobrevôos que fizemos. Desta vez, decidimos divulgar o material para provar que existem índios vivendo totalmente isolados e para chamar a atenção para um problema grave que existe, que é a ameaça de invasores pelo lado peruano?, explicou Meirelles Júnior. Segundo o sertanista, que há 21 anos vive na região, a presença de madeireiros, plantadores de coca e outros exploradores vindos do Peru ameaça esses povos indígenas. A Funai estima que existam no Acre quatro etnias de isolados, num total de mais de 500 índios. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.