Funcionários são presos por furtar passageiros em SP Três auxiliares operacionais foram presos na madrugada desta terça-feira acusados de furtar perfumes, óculos, relógios e objetos de valor da bagagem de passageiros que desembarcam no Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. Eles abriam as malas ainda no interior dos aviões, onde não há câmeras. A Polícia Civil trabalha agora para identificar as vítimas e não descarta a prisão de outros funcionários.