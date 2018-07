Gal Costa será o destaque da Virada Paulista A Secretaria de Estado da Cultura anunciou nesta terça-feira os detalhes da próxima Virada Cultural Paulista. Nos dias 19 e 20 de maio, cerca de mil atrações tomarão palcos em 27 cidades do litoral e do interior de São Paulo - e de mais sete da região do ABC paulista. Os shows serão gratuitos.